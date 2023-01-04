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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Сивасспор
Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 04 января 2023
Коньяспор
04.01.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Сивасспор
22'
М. Демир
56'
А. Хаджиахметович (П)
34'
М. Градель (П)
79'
Х. Харисис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Сивасспор
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+5
Желтая карточка
У. Икпеазу
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ялчин
Замена
У. Икпеазу
️️️️
К. Михаляк
87'
87'
Замена
У. Чифтци
️️️️
К. Ангильский
Замена
Р. Мурич
️️️️
Амилтон
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
Х. Харисис
Пас отдал
А. Окюмюш
76'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
К. Кейта
Замена
Э. Чекичи
️️️️
М. Демир
70'
63'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Градель
63'
Замена
Х. Харисис
️️️️
Х. Арслан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Хаджиахметович
56'
Замена
С. Дикмен
️️️️
Б. Пас
46'
Желтая карточка
М. Демир
42'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
Пас отдал
М. Диуф
22'
Желтая карточка
Б. Пас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
4-1-5
18
Эрентюрк
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Хаджиахметович
77
Михаляк
92
Диуф
23
Амилтон
8
Пас
9
Демир
3-1-4-1-1
35
Вурал
88
Османпаша
6
Гутас
58
Эрдал
6
Кейта
6
Ялчин
37
Арслан
6
Ульвестад
10
Градель
9
Н'Жи
19
Ангильский
8
Пас
6
Дикмен
6
Дикмен
8
Пас
77
Михаляк
9
Икпеазу
9
Икпеазу
77
Михаляк
23
Амилтон
11
Мурич
11
Мурич
23
Амилтон
9
Демир
8
Чекичи
8
Чекичи
9
Демир
19
Ангильский
3
Чифтци
3
Чифтци
19
Ангильский
6
Кейта
23
Окюмюш
23
Окюмюш
6
Кейта
37
Арслан
8
Харисис
8
Харисис
37
Арслан
10
Градель
7
Муса
7
Муса
10
Градель
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
Главный тренер
Ильхан Палут
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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