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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Адана Демирспор
Газиантеп - Адана Демирспор: обзор матча 07 октября 2022
Газиантеп
07.10.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Адана Демирспор
69'
Л. Маркович
60'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Адана Демирспор
Желтая карточка
П. Джилободжи
90'
+5
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
Ф. Соялп
90'
+4
Замена
А. Меркель
️️️️
Ж. Фигейредо
90'
+3
86'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
Замена
М. Ганоушек
️️️️
А. Сагаль
85'
84'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. Акбаба
84'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
А. Оникуру
Желтая карточка
А. Сагаль
80'
Красная карточка
Э. Эрсой
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Маркович
Пас отдал
Г. Гювенк
69'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Т. Пекхарт
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
8'
Желтая карточка
С. Гюлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-3-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
70
Кициу
14
Тошка
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
5
Эрсой
17
Пекхарт
28
Сагаль
25
Фигейредо
3-4-2-1
25
Эзбир
4
Акайдын
6
Гюлер
13
Родригес
8
Акинтола
20
Бельханда
22
Свенссон
5
Ндиайе
8
Акбаба
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
8
Соялп
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
8
Соялп
28
Сагаль
23
Ганоушек
23
Ганоушек
28
Сагаль
25
Фигейредо
21
Меркель
21
Меркель
25
Фигейредо
17
Пекхарт
8
Маркович
8
Маркович
17
Пекхарт
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
7
Оникуру
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Оникуру
8
Акбаба
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Акбаба
Остались в запасе
Газиантеп
Адана Демирспор
27
Бурак Бозан
ВР
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Газиантеп - Адана Демирспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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