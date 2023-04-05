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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Словацко
Яблонец - Словацко: обзор матча 05 апреля 2023
Яблонец
05.04.2023, среда, 18:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
47'
Т. Хюбшман
37'
Я. Калабишка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Словацко
Замена
В. Патрак
️️️️
Я. Храмоста
90'
+3
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Йовович
86'
76'
Замена
П. Юрошка
️️️️
О. Михалик
76'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Шашинка
Желтая карточка
В. Йовович
68'
Желтая карточка
Я. Крал
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хюбшман
Пас отдал
П. Шулц
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
Я. Калабишка
28'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Доски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-3-2-2
1
Гануш
21
Крал
4
Мартинец
21
Полидар
14
7
Поважанец
3
Хюбшман
8
Йовович
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
4-4-2
1
Нгуйен
14
Доски
23
Рейнберк
6
Хофманн
3
Кадлец
28
Даничек
20
Хавлик
10
Травник
99
Синявский
17
Михалик
27
Шашинка
8
Йовович
9
Икаунекс
9
Икаунекс
8
Йовович
19
Храмоста
10
Патрак
10
Патрак
19
Храмоста
14
Доски
91
Калабишка
91
Калабишка
14
Доски
17
Михалик
77
Юрошка
77
Юрошка
17
Михалик
27
Шашинка
27
Вехета
27
Вехета
27
Шашинка
Остались в запасе
Яблонец
Словацко
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Яблонец - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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