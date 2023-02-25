Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Слован
Виктория - Слован: обзор матча 25 февраля 2023
Виктория
25.02.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Слован
21'
Я. Копиц
68'
Д. Москера
52'
Л. Тупта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Слован
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
90'
+5
85'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Л. Тупта
78'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Д. Ндефе
Замена
Л. Перница
️️️️
Я. Сикора
77'
69'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
И. Рондич
69'
Замена
К. Фридек
️️️️
М. Думбия
ГОЛ! 2:1!
Д. Москера
Пас отдал
В. Емелка
68'
Желтая карточка
Д. Москера
66'
Замена
Д. Москера
️️️️
А. Влканова
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тупта
Пас отдал
М. Думбия
Желтая карточка
Л. Гейда
47'
ГОЛ! 1:0!
Я. Копиц
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Слован
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
9
Матей Валента
АП
27
Dominik Preisler
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-1-2-2-1
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
21
Емелка
4
Холик
16
Квет
20
Буха
10
Копиц
49
Сикора
58
Влканова
25
Хоры
3-3-2-3
2
Ндефе
4
Плехаты
98
Пребсл
15
Рондич
42
Думбия
6
Черв
9
Валента
29
Тупта
59
37
Пурзитидис
27
49
Сикора
4
Перница
4
Перница
49
Сикора
58
Влканова
8
Москера
8
Москера
58
Влканова
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
42
Думбия
8
Фридек
8
Фридек
42
Думбия
2
Ндефе
0
0
2
Ндефе
15
Рондич
33
Олатунжи
33
Олатунжи
15
Рондич
29
Тупта
7
Рабушич
7
Рабушич
29
Тупта
Остались в запасе
Виктория
Слован
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Виктория - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Слован
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+