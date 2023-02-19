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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Виктория
Словацко - Виктория: обзор матча 19 февраля 2023
Словацко
19.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
26'
В. Даничек
63'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Виктория
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Доски
90'
+1
Замена
Т. Бречка
️️️️
М. Кохут
82'
74'
Желтая карточка
М. Гавел
Замена
О. Шашинка
️️️️
Ф. Вехета
74'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
74'
70'
Замена
А. Влканова
️️️️
Я. Сикора
70'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 2:0!
М. Петржела
Пас отдал
М. Хавлик
63'
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
В. Емелка
Желтая карточка
М. Кохут
43'
Желтая карточка
П. Рейнберк
36'
32'
Желтая карточка
Л. Гейда
ГОЛ! 1:0!
В. Даничек
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
91
Калабишка
6
Хофманн
23
Рейнберк
3
Кадлец
14
Доски
11
Петржела
20
Хавлик
28
Даничек
21
Кохут
27
Вехета
4-1-2-1-2
36
Станек
2
Гейда
21
Емелка
4
Перница
24
Гавел
16
Квет
20
Буха
10
Копиц
49
Сикора
25
Хоры
11
Выдра
21
Кохут
25
Бречка
25
Бречка
21
Кохут
14
Доски
99
Синявский
99
Синявский
14
Доски
27
Вехета
27
Шашинка
27
Шашинка
27
Вехета
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
49
Сикора
58
Влканова
58
Влканова
49
Сикора
21
Емелка
8
Москера
8
Москера
21
Емелка
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
Остались в запасе
Словацко
Виктория
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
Главный тренер
Мартин Шведик
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Словацко - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
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