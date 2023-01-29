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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Пардубице
Слован - Пардубице: обзор матча 29 января 2023
Слован
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Пардубице
40'
В. Олатунжи
47'
Д. Плехаты (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Пардубице
90'
+4
Замена
S. Simek
️️️️
М. Хлаваты
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Валента
74'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Д. Висински
74'
Замена
К. Фридек
️️️️
А. Гали
62'
Замена
И. Рондич
️️️️
В. Олатунжи
62'
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Плехаты
ГОЛ! 1:0!
В. Олатунжи
Пас отдал
Л. Черв
40'
Желтая карточка
А. Гали
33'
Желтая карточка
O. Vliegen
22'
5'
Замена
Д. Костка
️️️️
M. Icha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
6
Лукас Черв
ЦП
9
Матей Валента
АП
9
Денис Висински
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
10
B. Pikul
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
3
Ян Микула
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
4-1-2-3
82
4
Плехаты
98
Пребсл
22
Фукала
23
Гебре Селасси
6
Черв
9
Висински
9
Валента
27
70
Гали
33
Олатунжи
3-4-3
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
20
Хелешич
7
Вацек
39
Яношек
6
19
Хлаваты
9
14
10
9
Валента
42
Думбия
42
Думбия
9
Валента
70
Гали
8
Фридек
8
Фридек
70
Гали
33
Олатунжи
15
Рондич
15
Рондич
33
Олатунжи
9
Висински
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Висински
6
31
Костка
31
Костка
6
19
Хлаваты
8
8
19
Хлаваты
Остались в запасе
Слован
Пардубице
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Слован - Пардубице
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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