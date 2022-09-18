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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Яблонец
Словацко - Яблонец: обзор матча 18 сентября 2022
Словацко
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Яблонец
82'
М. Полидар
87'
Я. Поважанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Яблонец
87'
ГОЛ! 0:2!
Я. Поважанец
86'
Замена
D. Souček
️️️️
Я. Храмоста
86'
Замена
В. Патрак
️️️️
В. Йовович
Замена
О. Шашинка
️️️️
Т. Бречка
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Полидар
Пас отдал
Я. Храмоста
Желтая карточка
М. Хавлик
78'
73'
Желтая карточка
Я. Поважанец
Замена
В. Левин
️️️️
Д. Хользер
72'
Замена
М. Доски
️️️️
М. Томич
72'
69'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Я. Мартинец
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
59'
Замена
О. Михалик
️️️️
М. Петржела
59'
37'
Замена
В. Сейк
️️️️
Я. Кроб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
3-2-3-1
1
Нгуйен
25
Бречка
91
Калабишка
95
Хользер
3
Кадлец
27
Томич
10
Травник
20
Хавлик
11
Петржела
18
Козак
3-2-2-1-2
1
Гануш
21
Полидар
44
Акпудже
16
Кроб
27
Коолс
4
Мартинец
7
Поважанец
8
Гоушка
8
Йовович
8
Хайденрайх
19
Храмоста
27
Томич
14
Доски
14
Доски
27
Томич
95
Хользер
88
Левин
88
Левин
95
Хользер
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
11
Петржела
17
Михалик
17
Михалик
11
Петржела
25
Бречка
27
Шашинка
27
Шашинка
25
Бречка
4
Мартинец
23
Сурзин
23
Сурзин
4
Мартинец
8
Йовович
10
Патрак
10
Патрак
8
Йовович
19
Храмоста
14
14
19
Храмоста
16
Кроб
10
Сейк
10
Сейк
16
Кроб
Остались в запасе
Словацко
Яблонец
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
93
Adam Richter
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Словацко - Яблонец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
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