Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Виктория
Сигма - Виктория: обзор матча 10 сентября 2022
Сигма
10.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Виктория
13'
М. Хытил
65'
М. Хытил
10'
Т. Хоры
34'
Т. Хоры (П)
68'
М. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Виктория
90'
+5
Желтая карточка
Д. Москера
83'
Замена
Л. Гейда
️️️️
А. Влканова
74'
Замена
В. Емелка
️️️️
М. Гавел
68'
ГОЛ! 2:3!
М. Гавел
ГОЛ! 2:2!
М. Хытил
Пас отдал
Я. Матоушек
65'
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
64'
61'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
61'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Сикора
46'
Желтая карточка
Л. Калвах
Замена
️️️️
Я. Водганел
46'
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
Э. Йирка
45'
+3
Желтая карточка
Л. Перница
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хоры
Желтая карточка
Я. Покорны
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Хытил
Пас отдал
О. Змозла
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоры
Пас отдал
М. Гавел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
4-4-2
7
Брейте
21
Змозла
32
38
Покорны
30
Хватал
77
Водганел
8
13
Хытил
30
1
9
Русек
4-2-3-1
36
Станек
4
Холик
24
Гавел
4
Перница
13
Тижани
20
Буха
23
Калвах
97
Йирка
58
Влканова
49
Сикора
25
Хоры
7
Брейте
0
0
7
Брейте
58
Влканова
2
Гейда
2
Гейда
58
Влканова
24
Гавел
21
Емелка
21
Емелка
24
Гавел
49
Сикора
11
Пиларж
11
Пиларж
49
Сикора
97
Йирка
8
Москера
8
Москера
97
Йирка
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
Остались в запасе
Сигма
Виктория
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Сигма - Виктория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Виктория
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+