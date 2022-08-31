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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Словацко
Виктория - Словацко: обзор матча 31 августа 2022
Виктория
31.08.2022, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Словацко
1'
Я. Копиц
45+2'
П. Буха
70'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Словацко
89'
Желтая карточка
Я. Калабишка
83'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
Замена
А. Чермак
️️️️
М. Н'Диайе
79'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
79'
74'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кохут
74'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
ГОЛ! 3:0!
Д. Москера
Пас отдал
В. Емелка
70'
Замена
Э. Йирка
️️️️
А. Влканова
69'
66'
Желтая карточка
В. Синявский
56'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
56'
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Травник
49'
Желтая карточка
М. Травник
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
46'
ГОЛ! 2:0!
П. Буха
Пас отдал
М. Гавел
45'
+2
Замена
Я. Сикора
️️️️
Я. Копиц
45'
+1
14'
Желтая карточка
О. Михалик
ГОЛ! 1:0!
Я. Копиц
Пас отдал
А. Влканова
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
4
Перница
21
Емелка
20
Буха
99
Н'Диайе
10
Копиц
8
Москера
58
Влканова
25
Хоры
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
23
Рейнберк
3
Кадлец
11
Петржела
20
Хавлик
10
Травник
21
Кохут
17
Михалик
99
Н'Диайе
47
Чермак
47
Чермак
99
Н'Диайе
10
Копиц
49
Сикора
49
Сикора
10
Копиц
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
58
Влканова
97
Йирка
97
Йирка
58
Влканова
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
21
Кохут
88
Левин
88
Левин
21
Кохут
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
10
Травник
18
Козак
18
Козак
10
Травник
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
Остались в запасе
Виктория
Словацко
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Виктория - Словацко
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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