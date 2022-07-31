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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Славия
Градец-Кралове - Славия: обзор матча 31 июля 2022
Градец-Кралове
31.07.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Славия
54'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Славия
Желтая карточка
M. Reichl
90'
+1
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Д. Васулин
83'
75'
Замена
С. Тецл
️️️️
Э. Сантос
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Кубала
73'
72'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Х. Тьехи
59'
Замена
О. Лингр
️️️️
В. Юрецка
59'
Замена
П. Шевчик
️️️️
И. Траоре
58'
Замена
Л. Провод
️️️️
М. Усор
ГОЛ! 1:0!
Д. Васулин
Пас отдал
Ф. Кубала
54'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Дудера
Желтая карточка
Я. Кучера
36'
Замена
П. Рыбичка
️️️️
М. Лейбл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
58
Адам Влканова
АП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Градец-Кралове
23
Якуб Рада
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
3-5-1-2
28
Лейбл
39
Клима
25
Чех
42
Смрз
16
Кодеш
28
Кучера
2
Гаразим
28
Кубала
58
Влканова
12
15
Васулин
3-1-3-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
3
Сантос
4
Усу
4
Тьехи
23
Дудера
12
Траоре
19
Дорли
32
Эвертон
8
Усор
15
Юрецка
28
Кубала
23
Рада
23
Рада
28
Кубала
28
Лейбл
7
Рыбичка
7
Рыбичка
28
Лейбл
15
Васулин
11
Прекоп
11
Прекоп
15
Васулин
12
Траоре
23
Шевчик
23
Шевчик
12
Траоре
15
Юрецка
32
Лингр
32
Лингр
15
Юрецка
8
Усор
17
Провод
17
Провод
8
Усор
4
Тьехи
31
Юрасек
31
Юрасек
4
Тьехи
3
Сантос
11
Тецл
11
Тецл
3
Сантос
Остались в запасе
Градец-Кралове
Славия
0
P. Dvorak
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
0
P. Dvorak
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Градец-Кралове - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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