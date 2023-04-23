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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 23 апреля 2023
Базель
23.04.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Люцерн
71'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Люцерн
90'
+5
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Д. Малес
79'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Огустен
66'
64'
Замена
М. Дрегер
️️️️
S. Ottiger
Желтая карточка
Т. Джака
62'
Замена
В. Бюргер
️️️️
У. Новоа
57'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Каде
56'
54'
Желтая карточка
П. Шурпф
40'
Желтая карточка
S. Ottiger
Желтая карточка
Ж. Огустен
31'
18'
Желтая карточка
И. Бека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
4-1-2-3
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
18
Лопес
5
Ланг
34
Джака
30
Каде
12
Новоа
97
Огустен
11
Амдуни
19
Малес
4-1-3-1-1
27
Мюллер
20
Дорн
15
Бюрх
2
30
Бека
30
Яшари
11
Шурпф
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
39
Соргич
12
Новоа
18
Бюргер
18
Бюргер
12
Новоа
30
Каде
14
Ндой
14
Ндой
30
Каде
97
Огустен
9
Зекири
9
Зекири
97
Огустен
2
37
Дрегер
37
Дрегер
2
Остались в запасе
Базель
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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