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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 04 марта 2023
Люцерн
04.03.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Базель
29'
Ф. Фрай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Базель
88'
Замена
У. Новоа
️️️️
Л. Миллар
85'
Желтая карточка
Ж. Огустен
Замена
Т. Клидже
️️️️
М. Майер
82'
Вторая желтая
С. Шадер
77'
75'
Желтая карточка
В. Бюргер
Желтая карточка
С. Шадер
72'
Желтая карточка
Д. Симани
67'
67'
Желтая карточка
А. Диуф
65'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Зекири
65'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Б. Финк
Замена
Д. Соргич
️️️️
М. Дьямбу
59'
Замена
A. Abubakar
️️️️
П. Шурпф
59'
55'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ф. Фрай
52'
Желтая карточка
А. Пельмар
Желтая карточка
И. Бека
51'
45'
Желтая карточка
С. Лопес
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Фрай
Желтая карточка
П. Лорец
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-2-3-2
1
Лорец
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
6
Дьямбу
30
Яшари
11
Шурпф
16
Белоко
17
Фридек
69
Шадер
7
Майер
4-2-1-3
1
Хитц
3
Пельмар
4
Нуху
18
Лопес
33
Калафьори
20
Фрай
17
Диуф
17
Миллар
9
Зекири
21
Финк
19
Малес
11
Шурпф
11
11
11
Шурпф
7
Майер
18
Клидже
18
Клидже
7
Майер
6
Дьямбу
39
Соргич
39
Соргич
6
Дьямбу
17
Миллар
12
Новоа
12
Новоа
17
Миллар
20
Фрай
18
Бюргер
18
Бюргер
20
Фрай
21
Финк
14
Ндой
14
Ндой
21
Финк
9
Зекири
97
Огустен
97
Огустен
9
Зекири
Остались в запасе
Люцерн
Базель
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Люцерн - Базель
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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