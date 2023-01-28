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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 28 января 2023
Базель
28.01.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Люцерн
17'
З. Амдуни
78'
А. Зекири
60'
П. Шурпф
75'
А. Яшари
89'
B. Mbunga-Kimpioka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Люцерн
89'
ГОЛ! 2:3!
B. Mbunga-Kimpioka
84'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
П. Шурпф
83'
Желтая карточка
Д. Симани
Желтая карточка
А. Пельмар
83'
Замена
A. Akale
️️️️
А. Каде
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Зекири
78'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Яшари
74'
Замена
Л. Эмини
️️️️
М. Дьямбу
73'
Замена
️️️️
С. Шадер
71'
Желтая карточка
С. Шадер
65'
Желтая карточка
П. Дорн
Замена
У. Новоа
️️️️
Л. Миллар
61'
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Финк
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
Пас отдал
И. Бека
46'
Замена
A. Abubakar
️️️️
М. Дрегер
42'
Желтая карточка
М. Дьямбу
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
Пас отдал
А. Пельмар
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
35
Aaron Akale
ЦФ
Люцерн
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
28
Фогель
3
Пельмар
18
Лопес
4
Нуху
17
Диуф
20
Фрай
30
Каде
17
Миллар
21
Финк
11
Амдуни
4-2-2-2
27
Мюллер
37
Дрегер
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
6
Дьямбу
17
Фридек
11
Шурпф
7
Майер
69
Шадер
17
Миллар
12
Новоа
12
Новоа
17
Миллар
21
Финк
9
Зекири
9
Зекири
21
Финк
30
Каде
35
35
30
Каде
6
Дьямбу
10
Эмини
10
Эмини
6
Дьямбу
11
Шурпф
75
75
11
Шурпф
37
Дрегер
11
11
37
Дрегер
Остались в запасе
Базель
Люцерн
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Остались в запасе
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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4 мая
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1
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