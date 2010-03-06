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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лестер
Шеффилд Уэнсдэй - Лестер: обзор матча 06 марта 2010
Шеффилд Уэнсдэй
06.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лестер
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0
0
Желтые карточки
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Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
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1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
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Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
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