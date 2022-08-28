Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 28 августа 2022
Цюрих
28.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Базель
33'
М. Криезиу
90+3'
Б. Джемаили (П)
23'
А. Зекири
57'
А. Зекири
60'
Д. Малес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Базель
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Джемаили
90'
+3
87'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
83'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Д. Малес
Замена
Д. Окита
️️️️
Д. Авдияй
78'
75'
Желтая карточка
Т. Джака
70'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
М. Криезиу
69'
Замена
️️️️
Т. Айегун
62'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
В. Гнонто
62'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Хорншух
62'
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Малес
Пас отдал
М. Ланг
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Зекири
Пас отдал
Т. Джака
Желтая карточка
М. Хорншух
56'
Желтая карточка
Д. Авдияй
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Криезиу
Пас отдал
О. Селнаэс
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Малес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Брехнер
16
Хорншух
2
Камбери
5
Алити
31
Криезиу
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
10
Авдияй
3
Герреро
29
Гнонто
15
Айегун
4-3-1-2
1
Хитц
5
Ланг
3
Пельмар
3
Комас
4
Нуху
17
Диуф
18
Бюргер
34
Джака
14
Ндой
19
Малес
9
Зекири
16
Хорншух
21
Джемаили
21
Джемаили
16
Хорншух
29
Гнонто
27
Рохнер
27
Рохнер
29
Гнонто
10
Авдияй
14
Окита
14
Окита
10
Авдияй
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
19
Малес
97
Огустен
97
Огустен
19
Малес
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
Главный тренер
Людовик Маньин
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Цюрих - Базель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+