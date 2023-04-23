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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Мехелен
Андерлехт - Мехелен: обзор матча 23 апреля 2023
Андерлехт
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Мехелен
6'
М. Стройкенс
53'
И. Слимани
40'
Р. Скофс
43'
Р. Скофс
81'
Д. Бейтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Мехелен
Замена
Л. Стассен
️️️️
К. Сарделла
85'
85'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Н. Сторм
Замена
Н. Ангуло
️️️️
М. Стройкенс
85'
81'
ГОЛ! 2:3!
Д. Бейтс
75'
Замена
I. Swers
️️️️
С. Уолш
75'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
А. Ван Хоренбек
74'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Кана
68'
63'
Замена
Й. Маледе
️️️️
E. Agyei
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
З. Дебаст
56'
ГОЛ! 2:2!
И. Слимани
Пас отдал
Ф. Амузу
53'
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Скофс
Пас отдал
Ж. Хайреманс
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Скофс
Пас отдал
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
М. Стройкенс
Пас отдал
К. Сарделла
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
55
Марко Кана
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
48
Enock Agyei
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вербрюгген
6
Дебаст
14
Вертонген
3
Делкруа
54
Сарделла
55
Кана
18
Ашимеру
9
Амузу
10
Дрейер
29
Стройкенс
19
Слимани
3-2-1-1-3
1
5
14
Уолш
4
Лавале
30
4
Бейтс
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
48
6
Дебаст
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
55
Кана
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
55
Кана
54
Сарделла
19
Стассен
19
Стассен
54
Сарделла
29
Стройкенс
10
Ангуло
10
Ангуло
29
Стройкенс
14
Уолш
2
2
14
Уолш
10
Сторм
11
Бафдили
11
Бафдили
10
Сторм
11
Хайреманс
9
Да Крус
9
Да Крус
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
6
6
5
Ван Хоренбек
48
14
Маледе
14
Маледе
48
Остались в запасе
Андерлехт
Мехелен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Андерлехт - Мехелен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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