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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Брюгге
Мехелен - Брюгге: обзор матча 02 апреля 2023
Мехелен
02.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Брюгге
16'
Н. Ланг (П)
20'
Н. Ланг
68'
Б. Мехеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Брюгге
80'
Желтая карточка
Р. Онидика
80'
Замена
А. Нуса
️️️️
М. Ритс
80'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
74'
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Нильсен
68'
ГОЛ! 0:3!
Б. Мехеле
Пас отдал
К. Мата
Желтая карточка
J. Van Hecke
61'
Замена
Р. Скофс
️️️️
Б. Болинголи
60'
Замена
E. Agyei
️️️️
А. Да Крус
60'
20'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ланг
Пас отдал
М. Ритс
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
48
Enock Agyei
ЦФ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-1-5
5
Болинголи
5
4
Лавале
4
Бейтс
9
Да Крус
11
Хайреманс
6
7
Нгой
10
Сторм
28
Мрабти
15
2-1-4-2-1
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
23
Ритс
70
Ланг
20
Ванакен
22
Мата
9
Хутгла
17
Бьюкенан
94
Нильсен
5
Болинголи
17
Скофс
17
Скофс
5
Болинголи
9
Да Крус
48
48
9
Да Крус
94
Нильсен
14
Сандра
14
Сандра
94
Нильсен
23
Ритс
7
Нуса
7
Нуса
23
Ритс
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Мехелен
Брюгге
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
Главный тренер
Данни Бейс
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Мехелен - Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
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