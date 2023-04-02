Юнион СЖ - Сент-Труйден

|1 тур
|23 июля, суббота
|21:45
|Сент-Труйден
|1:1
|Юнион СЖ
|1 тур
|23 июля, суббота
|21:45
|Сент-Труйден
|1:1
|Юнион СЖ
|27 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Юнион СЖ
|0:1
|Сент-Труйден
|17 тур
|3 декабря, пятница
|22:45
|Сент-Труйден
|1:2
|Юнион СЖ
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|13 мая, суббота
|21:00
|Юнион СЖ
|1:4
|Сент-Труйден
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|22 апреля, суббота
|21:00
|Сент-Труйден
|0:1
|Юнион СЖ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Генк
|29
|21
|4
|4
|68:29
|+39
|67
|2.
|Юнион СЖ
|29
|19
|5
|5
|59:35
|+24
|62
|3.
|Антверпен
|29
|18
|6
|5
|53:24
|+29
|60
|4.
|Брюгге
|29
|13
|10
|6
|49:35
|+14
|49
|5.
|Гент
|29
|14
|6
|9
|53:34
|+19
|48
|6.
|Вестерло
|29
|13
|6
|10
|56:48
|+8
|45
|7.
|Стандард
|29
|13
|6
|10
|44:39
|+5
|45
|8.
|Шарлеруа
|29
|12
|5
|12
|36:38
|-2
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|10
|10
|9
|40:40
|0
|40
|10.
|Андерлехт
|29
|11
|6
|12
|43:36
|+7
|39
|11.
|Оуд-Хеверли
|29
|10
|9
|10
|44:41
|+3
|39
|12.
|Сент-Труйден
|29
|9
|9
|11
|28:33
|-5
|36
|13.
|Мехелен
|29
|9
|6
|14
|38:52
|-14
|33
|14.
|Эйпен
|29
|7
|6
|16
|39:59
|-20
|27
|15.
|Кортрейк
|29
|7
|6
|16
|34:54
|-20
|27
|16.
|Остенде
|29
|6
|6
|17
|33:61
|-28
|24
|17.
|Зюлте-Варегем
|29
|5
|8
|16
|39:67
|-28
|23
|18.
|Серен
|29
|5
|4
|20
|25:56
|-31
|19