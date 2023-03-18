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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 18 марта 2023
Кортрейк
18.03.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
31'
А. Кадри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Брюгге
Замена
К. Атемона
️️️️
М. Бруно
90'
+4
87'
Желтая карточка
А. Силла
Замена
С. Танака
️️️️
А. Кадри
84'
Замена
️️️️
Ф. Авенатти
84'
82'
Желтая карточка
Р. Онидика
71'
Замена
Р. Онидика
️️️️
К. Нильсен
64'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
Замена
Б. Мессауди
️️️️
К. Д'Хаен
57'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Кадри
Пас отдал
К. Д'Хаен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Массимо Бруно
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
13
Сатоси Танака
ОП
9
Биллал Мессауди
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-3-2-1
23
Ванденберге
4
Ватанабе
44
Силва
2
Васински
8
Мехсату
17
Бруно
10
Лончар
30
Д'Хаен
14
Де Неве
37
Кадри
20
Авенатти
4-3-2-1
22
Миньоле
3
Одои
58
Спайлерс
21
Силла
5
Мейер
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
17
Бьюкенан
9
Хутгла
94
Нильсен
17
Бруно
3
Атемона
3
Атемона
17
Бруно
37
Кадри
13
Танака
13
Танака
37
Кадри
30
Д'Хаен
9
Мессауди
9
Мессауди
30
Д'Хаен
94
Нильсен
25
Онидика
25
Онидика
94
Нильсен
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
16
Максим Деман
ВР
17
Мартин Регали
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
17
Мартин Регали
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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