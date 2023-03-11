Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Сент-Труйден
Мехелен - Сент-Труйден: обзор матча 11 марта 2023
Мехелен
11.03.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Труйден
82'
Ж. Хайреманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Сент-Труйден
Желтая карточка
Д. Лавале
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бруно
Замена
L. Bijker
️️️️
Н. Сторм
86'
85'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
82'
Желтая карточка
Т. Хара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Хайреманс
82'
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
Д. Бейтс
61'
59'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Д. Хаяси
59'
Замена
Т. Хара
️️️️
Р. Райц
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Нгой
46'
Замена
E. Agyei
️️️️
А. Ван Хоренбек
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
6
Матте Сметс
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
11
Абубакари Койта
ЛВ
32
Андреа Либрики
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-2-1-4
1
4
Бейтс
5
4
Лавале
9
Да Крус
4
Верстате
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
6
10
Сторм
7
Нгой
4-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
5
Тейшейра
22
Янссенс
17
Бока
8
Конате
6
Сметс
21
Райц
30
Оказаки
91
Хаяси
9
Бруно
10
Сторм
16
16
10
Сторм
4
Бейтс
30
30
4
Бейтс
7
Нгой
14
Маледе
14
Маледе
7
Нгой
5
Ван Хоренбек
48
48
5
Ван Хоренбек
91
Хаяси
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
91
Хаяси
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
21
Райц
18
Хара
18
Хара
21
Райц
Остались в запасе
Мехелен
Сент-Труйден
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
12
Йо Коппенс
ВР
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Мехелен - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+