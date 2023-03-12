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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 12 марта 2023
Брюгге
12.03.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
61'
Ф. Хутгла
86'
Б. Мейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Стандард
Замена
Р. Онидика
️️️️
М. Ритс
90'
+2
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Хутгла
88'
ГОЛ! 2:0!
Б. Мейер
86'
84'
Желтая карточка
М. Бокади
84'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Г. Цимирот
84'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
А. Доннум
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Н. Ланг
61'
Желтая карточка
Д. Одои
58'
55'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Мата
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-4-2-1
22
Миньоле
5
Мейер
58
Спайлерс
21
Силла
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
9
Хутгла
17
Бьюкенан
94
Нильсен
2-4-2-2
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
59
Цимирот
7
Альсате
21
Баликвиша
34
Лайфис
11
Зинкернагель
15
Доннум
39
Огайо
13
Фосси
22
Мата
3
Одои
3
Одои
22
Мата
23
Ритс
25
Онидика
25
Онидика
23
Ритс
9
Хутгла
7
Нуса
7
Нуса
9
Хутгла
15
Доннум
72
Мелегони
72
Мелегони
15
Доннум
59
Цимирот
61
Чанак
61
Чанак
59
Цимирот
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Брюгге - Стандард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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