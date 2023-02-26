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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Сент-Труйден
Шарлеруа - Сент-Труйден: обзор матча 26 февраля 2023
Шарлеруа
26.02.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Труйден
69'
А. Зорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Сент-Труйден
Замена
Р. Мориока
️️️️
А. Зорган
90'
+2
84'
Замена
А. Койта
️️️️
Р. Бауэр
83'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Т. Хара
79'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Н. Штулич
77'
76'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Д. Бруно
76'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Э. Жуниор Бока
71'
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:0!
А. Зорган
69'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
66'
Замена
К. Нкуба
️️️️
Й. Багер
46'
21'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
9
Никола Штулич
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
6
Матте Сметс
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Коффи
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
25
Марк
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
5
Багер
8
Зорган
38
Хейманс
15
Байо
9
Штулич
4-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
37
Ляйстнер
4
Бауэр
17
Бока
8
Конате
6
Сметс
34
Бойя
30
Оказаки
9
Бруно
18
Хара
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
8
Зорган
88
Мориока
88
Мориока
8
Зорган
5
Багер
27
Нкуба
27
Нкуба
5
Багер
9
Штулич
20
Баджи
20
Баджи
9
Штулич
17
Бока
22
Янссенс
22
Янссенс
17
Бока
34
Бойя
21
Райц
21
Райц
34
Бойя
4
Бауэр
11
Койта
11
Койта
4
Бауэр
18
Хара
14
Кайя
14
Кайя
18
Хара
9
Бруно
91
Хаяси
91
Хаяси
9
Бруно
Остались в запасе
Шарлеруа
Сент-Труйден
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
Главный тренер
Карим Бельхосин
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Шарлеруа - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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