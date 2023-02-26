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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Стандард
Андерлехт - Стандард: обзор матча 26 февраля 2023
Андерлехт
26.02.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
34'
И. Слимани (П)
38'
И. Слимани
14'
Н. Огайо
68'
К. Сарделла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Стандард
90'
+5
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
М. Стройкенс
️️️️
А. Дрейер
88'
84'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
А. Диавара
80'
73'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Н. Огайо
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Сарделла
Желтая карточка
Ф. Амузу
65'
65'
Желтая карточка
Н. Огайо
Желтая карточка
И. Слимани
55'
46'
Замена
L. Noubi
️️️️
Ф. Мелегони
44'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
ГОЛ! 2:1!
И. Слимани
Пас отдал
Ф. Амузу
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Слимани
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Огайо
Пас отдал
В. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
62
Мурильо
14
Вертонген
6
Дебаст
54
Сарделла
24
Диавара
9
Амузу
16
Версхарен
18
Ашимеру
10
Дрейер
19
Слимани
1-5-2-2
16
Бодар
20
Бокади
72
Мелегони
34
Лайфис
21
Баликвиша
7
Альсате
59
Цимирот
15
Доннум
11
Зинкернагель
13
Фосси
39
Огайо
24
Диавара
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
24
Диавара
10
Дрейер
29
Стройкенс
29
Стройкенс
10
Дрейер
72
Мелегони
4
4
72
Мелегони
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
77
Давида
77
Давида
11
Зинкернагель
39
Огайо
9
Эмон
9
Эмон
39
Огайо
Остались в запасе
Андерлехт
Стандард
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Андерлехт - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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