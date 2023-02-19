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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Андерлехт
Кортрейк - Андерлехт: обзор матча 19 февраля 2023
Кортрейк
19.02.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
57'
А. Кадри
68'
Ж. Силва
41'
А. Дрейер
84'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Андерлехт
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Кадри
90'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
К. Д'Хаен
90'
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Мурильо
Замена
М. Бруно
️️️️
Д. Энен
76'
74'
Замена
А. Диавара
️️️️
М. Ашимеру
74'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 2:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Ф. Селемани
68'
65'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
Замена
М. Регали
️️️️
Б. Мессауди
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Кадри
57'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
М. Ашимеру
Желтая карточка
А. Кадри
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Ванденберге
44
Силва
4
Ватанабе
2
Васински
7
Селемани
8
Мехсату
30
Д'Хаен
37
Кадри
9
Мессауди
8
Энен
77
Гуйе
4-3-1-2
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
16
Версхарен
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
10
Дрейер
14
Раман
19
Слимани
37
Кадри
10
Лончар
10
Лончар
37
Кадри
8
Энен
17
Бруно
17
Бруно
8
Энен
9
Мессауди
17
Регали
17
Регали
9
Мессауди
30
Д'Хаен
14
Де Неве
14
Де Неве
30
Д'Хаен
18
Ашимеру
24
Диавара
24
Диавара
18
Ашимеру
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Кортрейк
Андерлехт
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Кортрейк - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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