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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге: обзор матча 10 февраля 2023
Оуд-Хеверли
10.02.2023, пятница, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Замена
Й. Дом
️️️️
С. Схрайверс
90'
85'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Ш. Ванхутте
73'
Замена
Д. Хотич
️️️️
У. Сике
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Х. Мендиль
69'
Желтая карточка
Ф. Рикка
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Абу Франсис
АП
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Серкль Брюгге
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
3-2-1-4
77
Кожокару
15
28
Плетинкс
27
Патрис
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
9
Гонсалес
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
4-1-3-2
99
Майецки
41
Сике
24
5
Равик
5
Попович
34
Ванхутте
2
Деман
17
Франсис
24
Сомерс
18
Уэда
9
Данке
8
Схрайверс
6
Дом
6
Дом
8
Схрайверс
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
37
Мендиль
41
Сике
10
Хотич
10
Хотич
41
Сике
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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