Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 05 февраля 2023
Антверпен
05.02.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Брюгге
89'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
К. Соуа
80'
Замена
К. Нильсен
️️️️
М. Ритс
75'
Желтая карточка
Р. Онидика
Замена
А. Валенсия
️️️️
М. Баликвиша
75'
71'
Желтая карточка
Б. Мейер
66'
Желтая карточка
Н. Ланг
Желтая карточка
Р. Де Лат
63'
54'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Муджа
46'
8'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
51
Пачо
23
Алдервейрелд
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
17
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-1-3-2
22
Миньоле
3
Одои
13
Хендри
44
Мехеле
5
Мейер
25
Онидика
70
Ланг
23
Ритс
20
Ванакен
17
Бьюкенан
14
Соуа
7
Баликвиша
14
Валенсия
14
Валенсия
7
Баликвиша
7
Муджа
9
Керк
9
Керк
7
Муджа
23
Ритс
94
Нильсен
94
Нильсен
23
Ритс
14
Соуа
11
Яремчук
11
Яремчук
14
Соуа
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Антверпен - Брюгге
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Брюгге
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+