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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Сент-Труйден
Стандард - Сент-Труйден: обзор матча 06 января 2023
Стандард
06.01.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
90+2'
С. Перица
62'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Сент-Труйден
ГОЛ! 1:1!
С. Перица
90'
+2
88'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Д. Бруно
82'
Желтая карточка
О. Дюмонт
Замена
Д. Чанак
️️️️
С. Альсате
81'
Замена
Н. Огайо
️️️️
А. Доннум
81'
80'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
75'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
О. Давида
67'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
Н. Дюсенн
67'
Замена
М. Фосси
️️️️
Ф. Мелегони
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
Д. Бруно
58'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
М. Сметс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
2-4-3-1
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
7
Альсате
72
Мелегони
21
Баликвиша
15
Доннум
11
Зинкернагель
77
Давида
18
Перица
3-3-1-3
1
Шмидт
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
22
Янссенс
14
Хасиока
6
Сметс
17
Бока
34
Бойя
9
Бруно
91
Хаяси
30
Оказаки
77
Давида
7
Лаурсен
7
Лаурсен
77
Давида
3
Дюсенн
59
Цимирот
59
Цимирот
3
Дюсенн
7
Альсате
61
Чанак
61
Чанак
7
Альсате
72
Мелегони
13
Фосси
13
Фосси
72
Мелегони
15
Доннум
39
Огайо
39
Огайо
15
Доннум
17
Бока
4
Бауэр
4
Бауэр
17
Бока
6
Сметс
14
Дюмонт
14
Дюмонт
6
Сметс
9
Бруно
14
Кайя
14
Кайя
9
Бруно
Остались в запасе
Стандард
Сент-Труйден
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Стандард - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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