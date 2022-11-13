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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 13 ноября 2022
Брюгге
13.11.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Антверпен
34'
Б. Мехеле
62'
Ф. Хутгла
75'
М. Фрай
78'
В. Янссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
Желтая карточка
Р. Онидика
90'
+5
90'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
А. Вермерен
Замена
К. Соуа
️️️️
К. Нильсен
90'
Замена
А. Нуса
️️️️
Н. Ланг
90'
88'
Желтая карточка
А. Юсуф
Желтая карточка
А. Силла
88'
Желтая карточка
Н. Ланг
85'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
А. Сков Ольсен
83'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Янссен
Желтая карточка
Б. Мехеле
77'
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
Пас отдал
В. Янссен
73'
Замена
К. Скотт
️️️️
К. Стенгс
72'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Де Лат
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
А. Сков Ольсен
62'
57'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
П. Геркенс
ГОЛ! 1:0!
Б. Мехеле
Пас отдал
А. Сков Ольсен
34'
6'
Желтая карточка
Р. Де Лат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
21
Силла
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
70
Ланг
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
94
Нильсен
4-1-2-2-1
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
18
Геркенс
48
Вермерен
14
Стенгс
7
Баликвиша
14
Янссен
94
Нильсен
14
Соуа
14
Соуа
94
Нильсен
70
Ланг
7
Нуса
7
Нуса
70
Ланг
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
48
Вермерен
4
Алмейда
4
Алмейда
48
Вермерен
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
14
Стенгс
10
Скотт
10
Скотт
14
Стенгс
2
Де Лат
9
Фрай
9
Фрай
2
Де Лат
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
7
Арбнор Муджа
ПВ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
7
Арбнор Муджа
ПВ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Брюгге - Антверпен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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