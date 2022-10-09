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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Андерлехт
Мехелен - Андерлехт: обзор матча 09 октября 2022
Мехелен
09.10.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
15'
J. Vanlerberghe (П)
46'
М. Стройкенс
67'
М. Стройкенс
71'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Андерлехт
Желтая карточка
F. Soelle Soelle
90'
+1
87'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Я. Версхарен
86'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Силва
Замена
J. Hernandez
️️️️
Ж. Хайреманс
86'
Замена
С. Гуэ
️️️️
T. Peyre
86'
84'
Желтая карточка
Х. ван Кромбрадж
79'
Желтая карточка
М. Стройкенс
Замена
Й. Маледе
️️️️
J. Vanlerberghe
74'
71'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Силва
Пас отдал
М. Н'Диайе
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Стройкенс
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Ж. Нгой
63'
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Стройкенс
Пас отдал
Ф. Амузу
46'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
У. Худт
31'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
30'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Ж. Дюранвиль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Vanlerberghe
15'
9'
Желтая карточка
А. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Мехелен
4
Димитри Лавале
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-3-4
1
5
Болинголи
30
23
14
Уолш
11
Хайреманс
4
Верстате
17
Скофс
10
Сторм
7
Нгой
5
Ван Хоренбек
4
Бейтс
3-3-2-1-1
1
ван Кромбрадж
29
Худт
6
Дебаст
62
Мурильо
3
Делкруа
24
Диавара
16
Н'Диайе
11
Рафаэлов
16
Версхарен
24
Дюранвиль
21
Силва
23
10
Гуэ
10
Гуэ
23
11
Хайреманс
8
8
11
Хайреманс
30
14
Маледе
14
Маледе
30
7
Нгой
19
19
7
Нгой
16
Версхарен
54
Сарделла
54
Сарделла
16
Версхарен
24
Дюранвиль
9
Амузу
9
Амузу
24
Дюранвиль
29
Худт
29
Стройкенс
29
Стройкенс
29
Худт
21
Силва
14
Раман
14
Раман
21
Силва
Остались в запасе
Мехелен
Андерлехт
4
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
4
Димитри Лавале
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Мехелен - Андерлехт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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