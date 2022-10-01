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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Мехелен
Брюгге - Мехелен: обзор матча 01 октября 2022
Брюгге
01.10.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Мехелен
37'
Ф. Хутгла
53'
Э. Соболь
86'
Т. Бьюкенан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Мехелен
Замена
С. Сандра
️️️️
Х. Ванакен
87'
ГОЛ! 3:0!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
Н. Ланг
86'
86'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Д. Бейтс
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
78'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Соуа
77'
72'
Замена
I. Swers
️️️️
Б. Болинголи
72'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Нуса
59'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Ф. Хутгла
58'
ГОЛ! 2:0!
Э. Соболь
53'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
К. Соуа
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
3-1-1-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
23
Соболь
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
4-3-3
1
14
Уолш
30
23
5
Болинголи
11
Хайреманс
17
Скофс
4
Верстате
10
Сторм
7
Нгой
4
Бейтс
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
9
Хутгла
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
9
Хутгла
14
Соуа
70
Ланг
70
Ланг
14
Соуа
20
Ванакен
14
Сандра
14
Сандра
20
Ванакен
7
Нуса
7
Нуса
Нуса
9
Яремчук
9
Яремчук
Нуса
5
Болинголи
2
2
5
Болинголи
11
Хайреманс
6
6
11
Хайреманс
4
Бейтс
14
Маледе
14
Маледе
4
Бейтс
Остались в запасе
Брюгге
Мехелен
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
62
Линнт Аудор
ОП
Главный тренер
Карл Хефкенс
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
62
Линнт Аудор
ОП
Остались в запасе
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Брюгге - Мехелен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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