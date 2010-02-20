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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Суонси
Дерби Каунти - Суонси: обзор матча 20 февраля 2010
Дерби Каунти
20.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
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Статистика матча Дерби Каунти - Суонси
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