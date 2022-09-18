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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Брюгге
Стандард - Брюгге: обзор матча 18 сентября 2022
Стандард
18.09.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Брюгге
30'
Ф. Зинкернагель
64'
Ф. Зинкернагель
90+2'
В. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Брюгге
Вторая желтая
В. Баликвиша
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
В. Баликвиша
90'
+2
Желтая карточка
В. Баликвиша
88'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Ж. Деваэль
84'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
82'
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Зинкернагель
80'
77'
Желтая карточка
Р. Онидика
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Дрэгуш
76'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Доннум
76'
71'
Замена
Д. Боята
️️️️
А. Силла
71'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
70'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Соуа
ГОЛ! 2:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
В. Баликвиша
64'
61'
Желтая карточка
А. Силла
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
61'
60'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Яремчук
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
В. Баликвиша
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
62
Линнт Аудор
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-3-2-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
43
Раскин
21
Амалла
59
Цимирот
15
Доннум
11
Зинкернагель
10
Дрэгуш
21
Баликвиша
20
Деваэль
4-1-1-2-2
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
25
Онидика
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Яремчук
94
Нильсен
15
Доннум
7
Лаурсен
7
Лаурсен
15
Доннум
20
Деваэль
72
Мелегони
72
Мелегони
20
Деваэль
11
Зинкернагель
77
Давида
77
Давида
11
Зинкернагель
10
Дрэгуш
18
Перица
18
Перица
10
Дрэгуш
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
21
Силла
28
Боята
28
Боята
21
Силла
14
Соуа
7
Нуса
7
Нуса
14
Соуа
9
Яремчук
9
Хутгла
9
Хутгла
9
Яремчук
Остались в запасе
Стандард
Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
62
Линнт Аудор
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
62
Линнт Аудор
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Стандард - Брюгге
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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