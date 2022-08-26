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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 26 августа 2022
Шарлеруа
26.08.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
9'
Р. Мориока
58'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Брюгге
Замена
Л. Бессил
️️️️
Ж. Кайембе
84'
82'
Замена
Л. Аудор
️️️️
Б. Мейер
79'
Замена
Д. Боята
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
Р. Мориока
69'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Д. Хейманс
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Нильсен
Пас отдал
А. Сков Ольсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Мориока
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
3-4-1-2
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
5
Багер
88
Мориока
7
Мбенза
38
Чачуа
8
Зорган
38
Хейманс
27
Нкуба
12
Бенбуали
4-2-3-1
22
Миньоле
3
Одои
21
Силла
5
Мейер
44
Мехеле
22
Мата
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
18
Кайембе
29
Бессил
29
Бессил
18
Кайембе
88
Мориока
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
88
Мориока
38
Хейманс
20
Баджи
20
Баджи
38
Хейманс
70
Сков Ольсен
28
Боята
28
Боята
70
Сков Ольсен
5
Мейер
62
Аудор
62
Аудор
5
Мейер
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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