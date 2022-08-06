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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Юнион СЖ
Мехелен - Юнион СЖ: обзор матча 06 августа 2022
Мехелен
06.08.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Юнион СЖ
44'
Р. Скофс
51'
Л. Амани (АГ)
59'
Ж. Нгой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Юнион СЖ
90'
+1
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
I. Swers
️️️️
Б. Болинголи
89'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Н. Сторм
89'
88'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Нгой
85'
Замена
J. Hernandez
️️️️
J. Van Hecke
78'
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
Ж. Хайреманс
78'
Желтая карточка
Р. Скофс
65'
62'
Замена
М. Салах Эль-Букаммири
️️️️
Д. Ванзейр
62'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
62'
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Амани
Желтая карточка
Д. Лавале
60'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нгой
Пас отдал
Ж. Хайреманс
59'
58'
Желтая карточка
Т. Теума
56'
Желтая карточка
И. Зиани
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Амани
51'
46'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
В. Боне
ГОЛ! 1:0!
Р. Скофс
Пас отдал
Ж. Нгой
44'
11'
Желтая карточка
В. Боне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
11
Мохамед Салах Эль-Букаммири
ЦФ
4-2-4
1
5
Болинголи
4
Лавале
23
14
Уолш
11
Хайреманс
17
Скофс
5
Ван Хоренбек
7
Нгой
10
Сторм
6
3-4-2-1
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
3
Боне
21
Пуэртас
10
Амани
10
Теума
2
Ньивкоп
56
Зиани
94
Лапуссен
13
Ванзейр
5
Болинголи
2
2
5
Болинголи
10
Сторм
10
Гуэ
10
Гуэ
10
Сторм
6
8
8
6
11
Хайреманс
28
Раемакерс
28
Раемакерс
11
Хайреманс
7
Нгой
9
Энгвалль
9
Энгвалль
7
Нгой
3
Боне
26
Сайкс
26
Сайкс
3
Боне
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
10
Амани
44
Линен
44
Линен
10
Амани
13
Ванзейр
11
Салах Эль-Букаммири
11
Салах Эль-Букаммири
13
Ванзейр
Остались в запасе
Мехелен
Юнион СЖ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Мехелен - Юнион СЖ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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