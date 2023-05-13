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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Аталанта
Салернитана - Аталанта: обзор матча 13 мая 2023
Салернитана
13.05.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
90+2'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Аталанта
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
К. Пентек
90'
+2
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Т. Вилена
90'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Э. Ботхейм
80'
Желтая карточка
Л. Кулибали
76'
70'
Замена
М. Демирал
️️️️
Б. Джимсити
66'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
Замена
Г. Кастанос
️️️️
П. Маццокки
66'
60'
Желтая карточка
М. де Рон
Желтая карточка
М. Ловато
59'
49'
Желтая карточка
Д. Скальвини
48'
Замена
К. Околи
️️️️
Б. Соппи
46'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
3-2-2-3
13
Очоа
24
Данильюк
5
Ловато
5
Пирола
6
Брадарич
2
Маццокки
29
Кулибали
52
Вилена
9
Пентек
22
Диа
22
Ботхейм
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
2
Соппи
13
Эдерсон
8
Пашалич
91
Сапата
52
Вилена
32
Бохинен
32
Бохинен
52
Вилена
2
Маццокки
20
Кастанос
20
Кастанос
2
Маццокки
22
Ботхейм
87
Кандрева
87
Кандрева
22
Ботхейм
2
Соппи
5
Околи
5
Околи
2
Соппи
19
Джимсити
28
Демирал
28
Демирал
19
Джимсити
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
8
Пашалич
19
Хойлунд
19
Хойлунд
8
Пашалич
Остались в запасе
Салернитана
Аталанта
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Салернитана - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Салернитана
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
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