Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Наполи
Монца - Наполи: обзор матча 14 мая 2023
Монца
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
18'
Д. Мота
53'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Наполи
Замена
В. Антов
️️️️
А. Иццо
83'
Замена
Х. Мачин
️️️️
М. Пессина
83'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
А. Петанья
83'
79'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Ровелла
76'
Замена
С. Биринделли
️️️️
Д. Капрари
68'
62'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
Б. Берешиньски
62'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Ангисса
62'
Замена
М. Политано
️️️️
Э. Эльмас
ГОЛ! 2:0!
А. Петанья
53'
52'
Желтая карточка
Э. Эльмас
46'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
А. Дзербин
Желтая карточка
Л. Калдирола
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мота
Пас отдал
М. Пессина
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-3
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Марлон
5
Калдирола
4
Иццо
6
Ровелла
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
46
Мота
10
Капрари
4-3-2-1
95
Голлини
18
Берешиньски
15
Жуан
13
Ррахмани
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
24
Дзербин
45
Осимхен
4
Иццо
60
Антов
60
Антов
4
Иццо
10
Капрари
19
Биринделли
19
Биринделли
10
Капрари
32
Пессина
16
Мачин
16
Мачин
32
Пессина
6
Ровелла
8
Сенси
8
Сенси
6
Ровелла
37
Петанья
29
Карбони
29
Карбони
37
Петанья
18
Берешиньски
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
18
Берешиньски
24
Дзербин
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Дзербин
99
Эльмас
21
Политано
21
Политано
99
Эльмас
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
Остались в запасе
Монца
Наполи
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Монца - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Новости команд
Все
Монца
Наполи
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+