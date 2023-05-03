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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Рома
Монца - Рома: обзор матча 03 мая 2023
Монца
03.05.2023, среда, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Рома
39'
Л. Калдирола
24'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Рома
90'
+5
Вторая желтая
З. Челик
Желтая карточка
М. Пессина
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
А. Иццо
90'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Мота
86'
Замена
Марлон
️️️️
Л. Калдирола
86'
84'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Э. Бове
69'
Замена
К. Вольпато
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Капрари
66'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Н. Ровелла
65'
61'
Замена
М. Камара
️️️️
О. Сольбаккен
61'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
58'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
53'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
46'
Желтая карточка
П. Чиурриа
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Калдирола
Пас отдал
Н. Ровелла
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
5
Калдирола
4
Иццо
6
Ровелла
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
46
Мота
10
Капрари
4-2-3-1
1
Патрисиу
2
Челик
23
Манчини
3
Ибаньес
59
Залевски
8
Бове
4
Кристанте
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
5
Калдирола
4
Марлон
4
Марлон
5
Калдирола
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
6
Ровелла
16
Мачин
16
Мачин
6
Ровелла
10
Капрари
10
Валоти
10
Валоти
10
Капрари
46
Мота
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
46
Мота
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
9
Сольбаккен
2
Камара
2
Камара
9
Сольбаккен
8
Бове
4
Тахирович
4
Тахирович
8
Бове
8
Эль-Шаарави
7
Вольпато
7
Вольпато
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Монца
Рома
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Монца - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
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