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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 03 мая 2023
Ювентус
03.05.2023, среда, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
15'
Л. Паредес
41'
Д. Влахович
36'
А. Сесай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лечче
90'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
90'
Замена
Д. Перссон
️️️️
М. Юльманн
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Паредес
88'
Замена
Ф. Гатти
️️️️
Бремер
88'
Желтая карточка
Бремер
76'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
73'
Замена
П. Погба
️️️️
Ф. Миретти
73'
71'
Замена
П. Чеккарони
️️️️
Д. Пеццелла
62'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
61'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ж. Гонсалес
61'
Замена
А. Бли
️️️️
Ю. Мале
Желтая карточка
Л. Паредес
55'
48'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Костич
41'
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сесай
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Де Шильо
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Паредес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
3
Бремер
22
Де Шильо
5
Паредес
21
Миретти
18
Костич
29
Фаджоли
11
Ди Мария
28
Влахович
4-1-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
14
Умтити
3
Пеццелла
6
Романьоли
23
Юльманн
16
Гонсалес
14
Мале
10
Уден
19
Банда
9
Сесай
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
5
Паредес
5
Локателли
5
Локателли
5
Паредес
21
Миретти
8
Погба
8
Погба
21
Миретти
22
Де Шильо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Де Шильо
3
Пеццелла
32
Чеккарони
32
Чеккарони
3
Пеццелла
14
Мале
29
Бли
29
Бли
14
Мале
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
16
Гонсалес
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
23
Юльманн
34
Перссон
34
Перссон
23
Юльманн
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Ювентус - Лечче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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