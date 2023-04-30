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Интер - Лацио

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 32 тур Интер - Лацио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
3 тур
26 августа, пятница 21:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2021/2022)
21 тур
9 января, воскресенье 22:45 Интер 2:1 Лацио
8 тур
16 октября, суббота 19:00 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
22 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Интер 3:1 Лацио
3 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Интер
5 тур
25 сентября, среда 22:00 Интер 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 21:30 Интер 0:1 Лацио
10 тур
29 октября, понедельник 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
31 января, четверг 23:00 Интер 1:1
(3:4)п		 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:3 Интер
19 тур
30 декабря, суббота 20:00 Интер 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:3 Интер
18 тур
21 декабря, среда 22:45 Интер 3:0 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
31 января, вторник 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 21:45 Лацио 2:0 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:45 Лацио 1:2 Интер
16 тур
21 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Интер 4:1 Лацио
18 тур
6 января, понедельник 21:30 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Интер 1:3 Лацио
17 тур
15 декабря, суббота 23:45 Лацио 1:0 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:45 Лацио 3:1 Интер
19 тур
22 января, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 17:00 Интер 2:1 Лацио
15 тур
3 декабря, пятница 22:45 Лацио 3:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 22:45 Лацио 0:2 Интер
17 тур
20 декабря, воскресенье 22:45 Интер 1:0 Лацио
Суперкубок Италии 2009
Финал
8 августа, суббота 16:00 Интер 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 22:30 Интер 2:0 Лацио
15 тур
6 декабря, суббота 22:30 Лацио 0:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
31 тур
29 марта, суббота 22:30 Лацио 1:1 Интер
12 тур
5 декабря, среда 22:30 Интер 3:0 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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