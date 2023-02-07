Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Ювентус
Салернитана - Ювентус: обзор матча 07 февраля 2023
Салернитана
07.02.2023, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
26'
Д. Влахович (П)
45'
Ф. Костич
47'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Ювентус
80'
Замена
С. Айлинг
️️️️
М. Де Шильо
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Кулибали
79'
79'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Х. Николусси Кавилья
71'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
К. Пентек
71'
62'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Костич
62'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Д. Брадарич
60'
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Влахович
Пас отдал
Н. Фаджоли
Замена
М. Ловато
️️️️
Т. Вилена
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Влахович
43'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Влахович
Желтая карточка
Т. Вилена
23'
16'
Желтая карточка
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-2
13
Очоа
6
Брадарич
6
Бронн
5
Троост-Эконг
10
Самбья
29
Кулибали
41
Кавилья
52
Вилена
87
Кандрева
22
Диа
9
Пентек
4-1-2-2-1
13
Щесны
22
Де Шильо
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
11
Ди Мария
18
Костич
28
Влахович
52
Вилена
5
Ловато
5
Ловато
52
Вилена
41
Кавилья
32
Бохинен
32
Бохинен
41
Кавилья
29
Кулибали
20
Кастанос
20
Кастанос
29
Кулибали
9
Пентек
89
Чрнигой
89
Чрнигой
9
Пентек
6
Брадарич
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
6
Брадарич
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
18
Костич
7
Куадрадо
7
Куадрадо
18
Костич
22
Де Шильо
16
Айлинг
16
Айлинг
22
Де Шильо
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
Остались в запасе
Салернитана
Ювентус
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
72
Андреа Соррентино
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Салернитана - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Ювентус
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+