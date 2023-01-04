Введите ваш ник на сайте

Сассуоло - Сампдория

04.01.2023, Среда, 14:30 мск Италия. Серия А, 16 тур Сассуоло - Сампдория
Италия. Серия А (2021/2022)
24 тур
6 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 4:0 Сассуоло
2 тур
29 августа, воскресенье 19:30 Сассуоло 0:0 Сампдория
Италия. Серия А (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 21:45 Сассуоло 1:0 Сампдория
14 тур
23 декабря, среда 22:45 Сампдория 2:3 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Сассуоло
2 тур
1 сентября, воскресенье 21:45 Сассуоло 4:1 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 17:00 Сассуоло 3:5 Сампдория
9 тур
22 октября, понедельник 21:30 Сампдория 0:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Сассуоло 1:0 Сампдория
17 тур
17 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 19:00 Сассуоло 2:1 Сампдория
13 тур
20 ноября, воскресенье 14:30 Сампдория 3:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 19:30 Сассуоло 0:0 Сампдория
15 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Сампдория 1:3 Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 1:1 Сассуоло
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:0 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
30 тур
26 марта, среда 23:45 Сассуоло 1:2 Сампдория
11 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Сампдория 3:4 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 