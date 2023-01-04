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Материалы

Интер - Наполи

04.01.2023, Среда, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 16 тур Интер - Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
25 тур
12 февраля, суббота 20:00 Наполи 1:1 Интер
13 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Интер 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
31 тур
18 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Интер
12 тур
16 декабря, среда 22:45 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
28 июля, вторник 22:45 Интер 2:0 Наполи
18 тур
6 января, понедельник 22:45 Наполи 1:3 Интер
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
ответный матч		 13 июня, суббота 22:00 Наполи 1:1 Интер
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 12 февраля, среда 22:45 Интер 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Наполи 4:1 Интер
18 тур
26 декабря, среда 22:30 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Наполи
9 тур
21 октября, суббота 21:45 Наполи 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:1 Наполи
15 тур
2 декабря, пятница 22:45 Наполи 3:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Интер 2:0 Наполи
14 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Интер
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
19 января, вторник 22:45 Наполи 0:2 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Интер
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Наполи 1:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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