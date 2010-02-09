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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 09 февраля 2010
Кристал Пэлас
09.02.2010, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
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0
0
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0
0
Матчи команд
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Ковентри
- : -
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