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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкберн
Миллуолл - Блэкберн: обзор матча 08 мая 2023
Миллуолл
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 4
Завершен
Блэкберн
8'
Д. Уотмор
37'
Д. Уотмор
39'
О. Бурк
22'
А. Уортон
51'
Д. Ранкин-Костелло
63'
Б. Бреретон
87'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Блэкберн
90'
+2
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
89'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Б. Бреретон
87'
ГОЛ! 3:4!
Б. Бреретон
Пас отдал
С. Шмодикс
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Брэдшоу
82'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Сэйвилл
82'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Уотмор
73'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
О. Бурк
73'
Желтая карточка
Д. Купер
64'
63'
ГОЛ! 3:3!
Б. Бреретон
Пас отдал
Р. Хеджс
51'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ранкин-Костелло
46'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Л. Трэвис
46'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Томас
ГОЛ! 3:1!
О. Бурк
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уотмор
37'
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Уортон
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
О. Бурк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
42
Сорба Томас
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
3-3-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
20
МакНамара
4
Стайлс
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
20
Уотмор
9
Брэдшоу
7
Бурк
3-2-1-3-1
1
Пирс
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
20
Уортон
42
Томас
11
Шмодикс
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Уотмор
2
Мэлони
2
Мэлони
20
Уотмор
6
Сэйвилл
10
Беннетт
10
Беннетт
6
Сэйвилл
7
Бурк
7
Бьюри
7
Бьюри
7
Бурк
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
22
Бреретон
4
Айяла
4
Айяла
22
Бреретон
27
Трэвис
2
Бриттан
2
Бриттан
27
Трэвис
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
42
Томас
24
Долан
24
Долан
42
Томас
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкберн
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Миллуолл - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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