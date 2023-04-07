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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
Уотфорд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 апреля 2023
Уотфорд
07.04.2023, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
32'
Я. Асприлья
90+2'
Б. Ассомбалонга
44'
Д. Радони
55'
Д. Уорд
82'
К. Харрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
Вторая желтая
Д. Бахман
90'
+7
Желтая карточка
Д. Бахман
90'
+7
Желтая карточка
Х. Чодури
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ! 2:3!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
И. Сарр
90'
+2
82'
ГОЛ! 1:3!
К. Харрат
Пас отдал
Д. Корома
82'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Уорд
68'
Замена
С. Хай
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
Замена
А. Камара
️️️️
Я. Асприлья
66'
60'
Желтая карточка
Д. Касуму
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
И. Коне
57'
Замена
И. Сарр
️️️️
К. Кэткарт
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
Пас отдал
М. Пирсон
Желтая карточка
Ж. Педро
54'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Ж. Феррейра
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Радони
ГОЛ! 1:0!
Я. Асприлья
Пас отдал
Ж. Педро
32'
Желтая карточка
Р. Портеус
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-4-1-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
20
Кэткарт
13
Феррейра
12
Сема
8
Чодури
26
Луза
8
Коне
22
Асприлья
9
Педро
3-2-3-2
31
Вацлик
6
Хелик
4
Эдмондс-Грин
5
Пирсон
12
Лис
3
Руффельс
6
Хогг
18
Касуму
5
Радони
25
Уорд
37
Корома
22
Асприлья
11
Камара
11
Камара
22
Асприлья
13
Феррейра
2
Нгакия
2
Нгакия
13
Феррейра
20
Кэткарт
7
Сарр
7
Сарр
20
Кэткарт
8
Коне
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Коне
4
Эдмондс-Грин
7
Хай
7
Хай
4
Эдмондс-Грин
25
Уорд
23
Харрат
23
Харрат
25
Уорд
Остались в запасе
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
94
Браима Диарра
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
94
Браима Диарра
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Уотфорд - Хаддерсфилд Таун
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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