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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Норвич Сити
Блэкберн - Норвич Сити: обзор матча 07 апреля 2023
Блэкберн
07.04.2023, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
11'
Л. Гиббс
55'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Норвич Сити
Замена
Т. Долан
️️️️
Л. Трэвис
83'
83'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
82'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
О. Эрнандес
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
73'
Замена
А. Уортон
️️️️
Т. Мортон
73'
64'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Б. Гибсон
Замена
С. Томас
️️️️
Р. Хеджс
64'
59'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Желтая карточка
С. Галлахер
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Г. Сара
42'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Г. Хэнли
34'
Желтая карточка
Б. Гибсон
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гиббс
Пас отдал
Я. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Адам Айда
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пирс
5
Хайам
27
Трэвис
17
Картер
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
3-2-2-2-1
1
Ганн
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
18
Серенсен
8
Сара
20
Гиббс
11
Эрнандес
11
Маркиньос
9
Сарджент
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
20
Уортон
20
Уортон
23
Мортон
27
Трэвис
24
Долан
24
Долан
27
Трэвис
26
Хеджс
42
Томас
42
Томас
26
Хеджс
11
Эрнандес
3
МакКаллум
3
МакКаллум
11
Эрнандес
4
Хэнли
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
4
Хэнли
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
23
Гибсон
20
Пукки
20
Пукки
23
Гибсон
Остались в запасе
Блэкберн
Норвич Сити
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
23
Тим Крул
ВР
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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