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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2023
Норвич Сити
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
62'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
И. Ндиайе
Желтая карточка
К. МакЛин
90'
+5
89'
Замена
К. Бешам
️️️️
Т. Дойл
85'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Г. Сара
84'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
84'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Т. Пукки
70'
69'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
69'
Замена
О. Норвуд
️️️️
С. Берге
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макэйти
Пас отдал
М. Лоу
50'
Желтая карточка
С. Берге
Желтая карточка
Г. Сара
34'
Желтая карточка
М. Ааронс
32'
32'
Желтая карточка
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-2-1-3
1
Ганн
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
23
МакЛин
8
Сара
11
Маркиньос
9
Сарджент
33
Айда
20
Пукки
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
20
Дойл
24
Макэйти
9
МакБарни
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
8
Сара
20
Гиббс
20
Гиббс
8
Сара
20
Пукки
17
Цолис
17
Цолис
20
Пукки
20
Дойл
6
Бешам
6
Бешам
20
Дойл
16
Берге
10
Норвуд
10
Норвуд
16
Берге
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Адам Дэвис
ВР
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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