Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 01 апреля 2023
Бирмингем Сити
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
61'
Р. Хадра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Беллингем
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Бакуна
89'
84'
Желтая карточка
Т. Мортон
65'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Р. Хеджс
65'
Замена
С. Томас
️️️️
Т. Долан
ГОЛ! 1:0!
Р. Хадра
Пас отдал
М. Колен
61'
53'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Желтая карточка
О. Трасти
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Т. Долан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Элфи Чанг
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
4-2-1-1-2
26
Радди
2
Колен
13
Лонг
4
Робертс
6
Трасти
5
Белик
20
Чанг
33
Холл
19
Чон
10
Юткевич
30
Хадра
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Мортон
24
Долан
11
Шмодикс
20
Галлахер
26
Хеджс
26
Хеджс
22
Бреретон
22
Бреретон
26
Хеджс
24
Долан
42
Томас
42
Томас
24
Долан
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Блэкберн
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+