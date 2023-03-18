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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 18 марта 2023
Мидлсбро
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
4 : 0
Завершен
Престон
22'
Ч. Акпом
52'
К. Арчер
58'
К. Арчер
90+5'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Престон
ГОЛ! 4:0!
М. Форсс
90'
+5
Желтая карточка
М. Бола
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Делап
88'
Вторая желтая
Б. Диаби
86'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Каррерас
86'
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Брауне
86'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Хаусон
82'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Арчер
82'
Желтая карточка
Д. Фрай
78'
Желтая карточка
М. Форсс
76'
76'
Желтая карточка
Б. Диаби
Замена
М. Бола
️️️️
Р. МакГри
72'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
72'
67'
Желтая карточка
А. Каррерас
ГОЛ! 3:0!
К. Арчер
Пас отдал
Ч. Акпом
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Арчер
Пас отдал
Р. Гилс
52'
Желтая карточка
З. Стеффен
50'
46'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Р. Ледсон
45'
+2
Желтая карточка
Э. Хьюз
28'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Г. Каннингэм
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
К. Арчер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
17
Джошуа Онома
АП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
2-5-3
1
Стеффен
23
Фрай
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
9
Арчер
88
Форсс
29
Акпом
4-5-1
28
Вудман
4
Диаби
8
Каннингэм
14
Стори
18
Каррерас
14
Джонсон
4
Ледсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Брауне
9
Кэннон
8
МакГри
16
Бола
16
Бола
8
МакГри
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
16
Хаусон
4
Барласер
4
Барласер
16
Хаусон
9
Арчер
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Арчер
8
Каннингэм
16
Хьюз
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Брауне
11
Брэди
11
Брэди
8
Брауне
18
Каррерас
7
Вудберн
7
Вудберн
18
Каррерас
14
Джонсон
19
Делап
19
Делап
14
Джонсон
4
Ледсон
19
Пэррот
19
Пэррот
4
Ледсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Дэвид Корнелл
ВР
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Престон
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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