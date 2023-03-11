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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд: обзор матча 11 марта 2023
Куинз Парк Рейнджерс
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
15'
Т. Ироегбунам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
90'
+6
Желтая карточка
У. Худт
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Доззел
85'
Замена
Л. Амос
️️️️
A. Drewe
84'
77'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
И. Сарр
76'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Р. Портеус
Замена
С. Йохансен
️️️️
Т. Ироегбунам
71'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
61'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Дайкс
57'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Чодури
Желтая карточка
Д. Лоу
44'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ироегбунам
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Джо Габбинс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-3-1-2
88
Дьенг
29
2
Данн
16
Дикки
29
Какай
21
Доззел
26
Филд
42
Ироегбунам
9
Лоу
13
Дайкс
18
Мартин
4-3-1-2
26
Бахман
2
Гаспар
5
Портеус
29
Худт
20
Кэткарт
26
Луза
8
Чодури
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
9
Дэвис
29
10
Амос
10
Амос
29
13
Дайкс
37
Адома
37
Адома
13
Дайкс
42
Ироегбунам
10
Йохансен
10
Йохансен
42
Ироегбунам
21
Доззел
22
Армстронг
22
Армстронг
21
Доззел
5
Портеус
22
Асприлья
22
Асприлья
5
Портеус
7
Сарр
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Сарр
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
31
Джордан Арчер
ВР
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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